Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
Сили оборони Ізраїлю тепер мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками
фото з відкритих джерел

Востаннє подібний крок було зроблено під час війни «Судного дня»

Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф. Це означає офіційне оголошення війни, інформує місцеве видання «Новости Израиля».

План «Алеф» означає, що відтепер Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками.

Востаннє подібний крок було зроблено 50 років тому під час війни «Судного дня», коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

Як відзначає ізраїльська державна телерадіокомпанія, активація пункту дасть змогу:

уряду віддати наказ «про здійснення значних воєнних дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни»;

змінити розміри компенсаційних виплат, які держава виплачуватиме жертвам;

«Водночас завтра вранці комітет Кнесету у закордонних справах і безпеці проведе спеціальні слухання з метою схвалення мобілізації резерву», – зазначає телерадіокомпанія.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин. 

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України. 

Теги: коаліція Сирія Ізраїль Єгипет наказ держава Йорданія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
Сьогодні, 11:44
Ізраїль ліквідував одного з ватажків ХАМАС – ЗМІ
Ізраїль ліквідував одного з ватажків ХАМАС – ЗМІ
Сьогодні, 12:35
У Єгипті сталася стрілянина
У Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами: є жертви
Сьогодні, 13:27

Політика

Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені
ХАМАС вдарив ракетою по лікарні на півдні Ізраїлю: є поранені
Війна в Ізраїлі: Туреччина пропонує допомогу в розв'язанні конфлікту
Війна в Ізраїлі: Туреччина пропонує допомогу в розв'язанні конфлікту
Росія використає ситуацію в Ізраїлі на свою користь – ISW
Росія використає ситуацію в Ізраїлі на свою користь – ISW
«Ізраїль помститься»: Нетаньягу закликав цивільних залишити територію сектора Гази
«Ізраїль помститься»: Нетаньягу закликав цивільних залишити територію сектора Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
26K
Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
18K
Байден відреагував на події в Ізраїлі
15K
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
12K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7216
Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту