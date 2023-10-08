Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни

Сили оборони Ізраїлю тепер мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками

Востаннє подібний крок було зроблено під час війни «Судного дня»

Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф. Це означає офіційне оголошення війни, інформує місцеве видання «Новости Израиля».

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План «Алеф» означає, що відтепер Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій і можуть планувати свої операції без консультацій з політиками.

Востаннє подібний крок було зроблено 50 років тому під час війни «Судного дня», коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

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Як відзначає ізраїльська державна телерадіокомпанія, активація пункту дасть змогу:

уряду віддати наказ «про здійснення значних воєнних дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни»;

змінити розміри компенсаційних виплат, які держава виплачуватиме жертвам;

«Водночас завтра вранці комітет Кнесету у закордонних справах і безпеці проведе спеціальні слухання з метою схвалення мобілізації резерву», – зазначає телерадіокомпанія.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

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Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.