Атака на Ізраїль. Українська депутатка вказала на роль Росії

«Це результат корумпованої системи, продажності ізраїльських політиків та чиновників на догоду Росії»

Терористичний напад на Ізраїль з боку Палестини став результатом продажності ізраїльських політиків на догоду Росії. Таке переконання висловила українська парламентарка, членкиня фракції «Слуга народу» та групи дружби з Ізраїлем Ольга Василевська-Смаглюк.

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«Проникнення терористів на територію Ізраїлю на дельтапланах, гумових човнах, різня в єврейських будинках, 5 тисяч ракет, випущених по житлових кварталах – це результат корумпованої системи, продажності ізраїльських політиків та чиновників на догоду Росії», – сказала депутатка.

Вона зазначила, що «превалювання політичних амбіцій над державністю приводить до втрати військових баз, земель, захоплення в полон солдат і мирних, різанина і наруга над тілами».

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

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Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. За даними МЗС, наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.