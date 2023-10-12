Блінкен назвав головну мету бойовиків ХАМАСу

Головною метою бойовиків ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє ВВС.

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«ХАМАС має лише одну мету – знищити Ізраїль та вбити євреїв. Кожен, хто хоче миру та справедливості, повинен засудити панування терору ХАМАС», – сказав Блінкен.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів зазначив, що необхідно вживати запобіжних заходів, щоб не завдати школи цивільним особам будь-якої національності.

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Окрім цього, Блінкен запевнив Нетаньягу у стабільній допомозі Ізраїлю з боку США.

«Повідомлення, яке доношу до Ізраїлю, це те, що ви можете бути достатньо сильними, щоб захистити себе самотужки, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться (це робити – «Главком»)», – запевнив він.

Раніше повідомлялося, що держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.