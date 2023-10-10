Десятиліття турбулентності. Війна вже давно йде на глобальному рівні

Вражає жорстокість, притаманна війнам і конфліктам, старим і новим, у 21 столітті

Десятиліття турбулентності, про яке пише більшість західних аналітиків, маючи на увазі період після війни Росії проти України, почалося раніше. Під час війни.

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Що якраз і показало помилковість розрахунку Заходу на довгу війну як найменш ризикований варіант для самого Заходу. Війна вже давно йде на глобальному рівні, зачіпаючи прямо чи опосередковано практично всі регіони світу. І зволікання на одному напрямку не знімає ризики, а навпаки – сприяє їхньому прояву на інших напрямках, аж до гарячого загострення ситуації.

Близький Схід. Зв'язок не прямий, але дотичний, з війною Росії проти України. Не тільки на очевидному рівні, коли безкарність (точніше вседозволеність) однієї агресії стає надихаючим прикладом для інших автократів і терористів. Але й на рівні реакції – маю на увазі вже включені Росією компанії дезінформації, коли Кремль хоче посварити всіх з усіма.

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Як і з Іраном – який каже, що не керував атакою ХАМАСу на Ізраїль, але взагалі підтримує саме угруповання – теж зв'язок, якщо не дуже прямий, то все одно є.

Але що вражає? Вражає жорстокість, притаманна війнам і конфліктам, старим і новим, у 21 столітті.

Зрозуміло, що відбуваються тектонічні зрушення на геополітичному рівні (багато в чому спровоковані Росією), маю на увазі зміну балансу сил і впливу в різних регіонах. Геополітичні інтереси були, є і будуть завжди.

Стосовно Близького Сходу, той, хто стежить за ситуацією, не може не відзначити (як, наприклад, зазначає The Wall Street Journal), що атака ХАМАСу сталася на тлі двох процесів, у яких не зацікавлений Іран: 1). нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем за посередництва США; 2). розширення зв'язків Ізраїлю (з огляду на мирні угоди з Єгиптом та Йорданією) з країнами Затоки, що формує вісь американських союзників, яка пов'язує три ключові пункти глобальної торгівлі – Суецький канал, протоку Ормуз і Баб аль-Мандеб, тобто, Червоне море з Арабським морем.

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Але в цій атаці є щось більше. Та сама жорстокість, яку ми спостерігали в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і яку тепер бачимо щодо Ізраїлю. Те, що виокремлюють ізраїльські експерти як страшну особливість цієї атаки ХАМАСу, – це те, що тил фактично став фронтом, коли терористи спокійно зайшли до ізраїльських міст, використовуючи саме з цією метою ракетні атаки й атаки дронамі, ну і подальші звірства.

І десятиліття турбулентності, яке вже розпочалося, не обмежується цими осередками війни та конфлікту. Є багато потенційних точок напруги. Взяти, хоча б, ті самі Балкани.

Це я до того, що війна давно має глобальний характер. І діяти потрібно на випередження, а не в режимі реагування, та ще й деколи запізнілого (як із фактично відсутньою реакцією Заходу 2014 року на анексію Криму і початок війни на Донбасі, а до того – війни з Грузією 2008-го).