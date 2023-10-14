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Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни
Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Сили ЦАХАЛу готуються до реалізації широкого спектра оперативно-наступальних планів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав військових поблизу Сектора Газа. При цьому заявив про підготовку «наступного етапу» війни. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю. Прем'єр зустрівся з солдатами і пройшовся руїнами будинків у громадах, які постраждали від жахливого нападу минулого тижня.

«Ви готові до наступного етапу? Наступний етап наближається», – запитав прем'єр-міністр у солдатів.

Однак він не уточнив, що мав на увазі під «наступним етапом».

Водночас Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що сили ЦАХАЛу готуються до реалізації широкого спектра оперативно-наступальних планів.

«Наразі сили ЦАХАЛу, спираючись на велику матеріально-технічну базу і сотні тисяч покликаних резервістів, готуються до реалізації широкого спектра оперативних наступальних планів, які можуть передбачати комбіновані та скоординовані удари з повітря, моря і суходолу», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сухопутні війська ЦАХАЛу та Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення готуються до розширення сфери бойових дій.

Зокрема, було створено передові центри матеріально-технічного постачання, що дають змогу бойовим підрозділам швидко отримувати необхідне обладнання.

«Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні і підвищують бойову готовність до наступних етапів війни з акцентом на значні наземні операції», – ідеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

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Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС Палестина повітря

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