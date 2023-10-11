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ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права
Наслідки ударів Ізраїлю по Сектору Гази
фото ілюстративне

Тюрк закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти

Блокада Сектора Гази порушує міжнародне право. Про це заявили в Організації об'єднаних націй.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав те, що відбувається, «вибухонебезпечною ситуацією на пороховій бочці» і закликав впливові держави «розрядити» ситуацію.

«Ми знаємо, чим це може обернутися - загибеллю ізраїльтян і палестинців і незліченними стражданнями, заподіяними обом громадам», – йдеться в його заяві.

Тюрк закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти. Він каже, що «глибоко шокований і вражений повідомленнями про сумарні страти цивільних осіб, а в деяких випадках – про жахливі масові вбивства, скоєні членами палестинських збройних угруповань».

Крім того, в ООН закликав негайно звільнити всіх цивільних, оскільки захоплення заручників заборонено міжнародним правом.

«Жахливо і глибоко засмучує бачити зображення захоплених палестинськими озброєними групами людей, що піддаються жорстокому поводженню, а також повідомлення про вбивства і осквернення їх тіл», – сказав він.

Зазначається, що в результаті повітряних операцій Ізраїлю постраждали великі житлові вежі та інші житлові приміщення в Газі, школи і приміщення агентства ООН з надання допомоги та організації робіт UNRWA, що призвело до жертв серед цивільного населення.

«Міжнародне гуманітарне право однозначно: зобов'язання постійно піклуватися про те, щоб щадити цивільне населення і цивільні об'єкти, залишається застосовним протягом усіх атак», – сказав Тюрк.

Також комісар сказав, що блокада Гази загрожує серйозним ускладненням і без того важкої ситуації в області прав людини і гуманітарної ситуації. – «Введення облоги, яка ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх товарів, необхідних для виживання, заборонено міжнародним гуманітарним правом. Будь-які обмеження на пересування людей і товарів для здійснення облоги повинні бути виправдані військовою необхідністю або в іншому випадку можуть бути прирівняні до колективного покарання».

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: ООН війна Ізраїль Палестина ХАМАС

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