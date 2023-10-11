ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права

Тюрк закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти

Блокада Сектора Гази порушує міжнародне право. Про це заявили в Організації об'єднаних націй.

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Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав те, що відбувається, «вибухонебезпечною ситуацією на пороховій бочці» і закликав впливові держави «розрядити» ситуацію.

«Ми знаємо, чим це може обернутися - загибеллю ізраїльтян і палестинців і незліченними стражданнями, заподіяними обом громадам», – йдеться в його заяві.

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Тюрк закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти. Він каже, що «глибоко шокований і вражений повідомленнями про сумарні страти цивільних осіб, а в деяких випадках – про жахливі масові вбивства, скоєні членами палестинських збройних угруповань».

Крім того, в ООН закликав негайно звільнити всіх цивільних, оскільки захоплення заручників заборонено міжнародним правом.

«Жахливо і глибоко засмучує бачити зображення захоплених палестинськими озброєними групами людей, що піддаються жорстокому поводженню, а також повідомлення про вбивства і осквернення їх тіл», – сказав він.

Зазначається, що в результаті повітряних операцій Ізраїлю постраждали великі житлові вежі та інші житлові приміщення в Газі, школи і приміщення агентства ООН з надання допомоги та організації робіт UNRWA, що призвело до жертв серед цивільного населення.

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«Міжнародне гуманітарне право однозначно: зобов'язання постійно піклуватися про те, щоб щадити цивільне населення і цивільні об'єкти, залишається застосовним протягом усіх атак», – сказав Тюрк.

Також комісар сказав, що блокада Гази загрожує серйозним ускладненням і без того важкої ситуації в області прав людини і гуманітарної ситуації. – «Введення облоги, яка ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх товарів, необхідних для виживання, заборонено міжнародним гуманітарним правом. Будь-які обмеження на пересування людей і товарів для здійснення облоги повинні бути виправдані військовою необхідністю або в іншому випадку можуть бути прирівняні до колективного покарання».

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.