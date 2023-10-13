Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала

Ізраїль назвав реакцію ООН ганебною

ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. Про це повідомив речник генсека організації Стефан Дюжаррік.

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«ООН рішуче закликає скасувати будь-який подібний наказ, якщо він буде підтверджений, щоб уникнути перетворення і без того трагічної ситуації на катастрофічну», – сказав він.

За даними ООН, наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.

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Дюжаррік сказав, що ізраїльські військові поінформували представників ООН, що працюють у Газі, що розпорядження також поширюється на всіх співробітників організації та тих, хто перебуває в її приміщеннях, включаючи школи та лікарні.

«ООН вважає за неможливе, щоб таке переміщення відбувалося без руйнівних гуманітарних наслідків», – додав Дюжаррік.

Рада Безпеки ООН проведе у п'ятницю екстрене засідання.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан різко відреагував на заяву ООН, в якій організація просить скасувати наказ про евакуацію північної частини Сектору Гази.

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«Реакція ООН на попереднє попередження Ізраїлю жителям Гази ганебна! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС та використання цивільного населення та громадянської інфраструктури Сектору Гази як укриття для зброї та вбивств. Тепер замість того, щоб стати на бік Ізраїлю, чиї громадяни були вбиті терористами ХАМАС і який намагається мінімізувати збитки для тих, хто в цьому не бере участі, вона читає проповіді Ізраїлю», – заявив він.

На думку дипломата, ООН необхідно зосередитись на поверненні до Ізраїлю захоплених бойовиками заручників, засудженні ХАМАС та підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Ізраїль, ймовірно, останні дні готується до наземного наступу, стягуючи до кордону з Газою солдатів, важку артилерію та танки.