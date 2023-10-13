Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала
Сектор Гази після ізраїльських ударів
фото з відкритих джерел

Ізраїль назвав реакцію ООН ганебною

ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. Про це повідомив речник генсека організації Стефан Дюжаррік.

«ООН рішуче закликає скасувати будь-який подібний наказ, якщо він буде підтверджений, щоб уникнути перетворення і без того трагічної ситуації на катастрофічну», – сказав він.

За даними ООН, наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.

Дюжаррік сказав, що ізраїльські військові поінформували представників ООН, що працюють у Газі, що розпорядження також поширюється на всіх співробітників організації та тих, хто перебуває в її приміщеннях, включаючи школи та лікарні.

«ООН вважає за неможливе, щоб таке переміщення відбувалося без руйнівних гуманітарних наслідків», – додав Дюжаррік.

Рада Безпеки ООН проведе у п'ятницю екстрене засідання.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан різко відреагував на заяву ООН, в якій організація просить скасувати наказ про евакуацію північної частини Сектору Гази.

«Реакція ООН на попереднє попередження Ізраїлю жителям Гази ганебна! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС та використання цивільного населення та громадянської інфраструктури Сектору Гази як укриття для зброї та вбивств. Тепер замість того, щоб стати на бік Ізраїлю, чиї громадяни були вбиті терористами ХАМАС і який намагається мінімізувати збитки для тих, хто в цьому не бере участі, вона читає проповіді Ізраїлю», – заявив він.

На думку дипломата, ООН необхідно зосередитись на поверненні до Ізраїлю захоплених бойовиками заручників, засудженні ХАМАС та підтримці права Ізраїлю на самооборону.

Ізраїль, ймовірно, останні дні готується до наземного наступу, стягуючи до кордону з Газою солдатів, важку артилерію та танки.

Теги: Сектор Гази тероризм Ізраїль ООН ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб знищити ХАМАС, треба знищити його соціальну базу
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Чи є вихід з ситуації?
8 жовтня, 18:59
Аеропорт Бен-Гуріон в Тель-Авіві
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
25 вересня, 09:41
Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня
Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня
9 жовтня, 21:00
Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я
Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я
11 жовтня, 03:07
На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку
Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини
Вчора, 12:58
ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують заручників
ХАМАС утримує понад 130 заручників
9 жовтня, 00:40
У результаті військкор познущався із загибелі своїх же танкістів
Росіянин хотів показати, що ХАМАС воює зброєю з України: вийшло лише зганьбитися
9 жовтня, 01:10
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
11 жовтня, 08:31
За словами Зеленського, Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран – союзник Росії– підставляє плече бойовикам ХАМАС
РФ зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський про ситуацію в Ізраїлі
9 жовтня, 21:23

Політика

Сьогодні ХАМАС готує жахливу помсту. Ізраїль виступив із терміновим зверненням
Сьогодні ХАМАС готує жахливу помсту. Ізраїль виступив із терміновим зверненням
Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала
Ізраїль наказав жителям півночі Сектора Гази терміново евакуюватися. ООН різко відреагувала
Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з РФ
Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з РФ
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
ЦАХАЛ провалив завдання при вторгненні ХАМАСу – глава Генштабу Ізраїля
ЦАХАЛ провалив завдання при вторгненні ХАМАСу – глава Генштабу Ізраїля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
47K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
25K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
8618
Гундяєв відвернувся від Трійці
8560
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту