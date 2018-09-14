Порошенко затвердив склад делегації на сесію Генасамблеї ООН



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Петро Порошенко затвердив склад делегації для поїздки до Вашингтону

МЗС доручено забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації у Генасамблеї

Президент України Петро Порошенко утворив делегацію для участі у Генеральній асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Про це свідчить розпорядження голови держави №147/2018-рп.

«Утворити делегацію України для участі у роботі 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)… дозволити главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників… Міністерству закордонних справ України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України у роботі 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН», - сказано у документі.

Утворена делегація візьме участь у роботі 73-ї сесії Генасамблеї.

Члени делегації: перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко; голова комітету ВР у закордонних справах (за згодою) Ганна Гопко; перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова; уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат України (за згодою) Мустафа Джемілєв та замголови МЗС Сергій Кислиця.

Також до делегації увійшли постійний представник України при ООН, заступник глави делегації Володимир Єльченко; професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за згодою), заступник члена делегації Володимир Василенко; посол з особливих доручень МЗС України, заступник члена делегації Олег Герасименко; керівник Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення АПУ, перший помічник президента України, заступник члена делегації Юрій Оніщенко.