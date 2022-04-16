Посол Італії повернувся до Києва

Амбасада відновить роботу з 18 квітня

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва. Зазначається, що з понеділка посольство повноцінно відновить свою роботу. Про це повідомляє міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За його словами, посол прибув до Києва та відкрив посольство.

«Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру», – заявив міністр.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні посольство Італії переїхало до Львова.

Раніше повідомлялося, що посольство Італії у Києві має намір відновити свою роботу відразу після Великодня, 17 квітня.

«Ми останніми покинули Київ і одними з перших повернемося», – заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

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