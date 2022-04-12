Посольство Бельгії повертається в Київ – ЗМІ

Брюссель продовжить підтримку України та зробить акцент на постачанні військового обладнання

Бельгія планує повернути своє посольство до Києва після закриття його 2 березня з міркувань безпеки. Про це повідомляє The Brussels Times.

«Бельгія готується знову відкрити своє посольство в столиці України, оголосила міністерка закордонних справ Софі Вільмес. На початку березня посольство Бельгії було закрите, а його персонал евакуйований через зміни у ситуації з безпекою, за тиждень після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну. Такий намір Софі Вільмес підтвердила після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулося в понеділок у Люксембурзі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Бельгія продовжить підтримувати Україну та зробить акцент на постачанні військового обладнання в рамках третього траншу у €500 млн, виділеного Україні за рішенням ЄС.

Вільмес виступила за продовження дипломатичних зусиль, аби переконати інші держави посилити тиск на Росію з вимогою припинення вогню та виведення всіх військ з України. Вона також застерегла проти сприйняття російської пропаганди, що активно поширюється у соцмережах.

«Росія не вагається у використанні брехні для виправдання вторгнення. Наразі вона намагається впливати на наших партнерів, говорячи, що ризики глобальної продовольчої безпеки пов'язані із європейськими санкціями, а не із війною проти України. Разом із цим, саме Росія закрила порти в Азовському морі, блокуючи експорт зерна», – наголосила представниця Федерального уряду Бельгії.

Вона підтвердила, що Бельгія підтримала введення в дію п’ятого пакету санкцій проти Росії і Білорусі, та закликала до розгляду наступної серії санкцій «без жодних табу» та за умови закриття всіх прогалин, щоб не дозволити країні-агресору оминати санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, представництво ЄС відновлює роботу в Києві.

А ще роботу в Києві відновлюють посольства ще двох країн.

Раніше Латвія відновила роботу посольства в Києві.

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