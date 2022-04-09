Представництво ЄС відновлює роботу в Києві

З початком російського вторгнення європейські дипломати працювали на території Польщі

Представництво Європейського Союзу відновлює свою роботу у столиці України. Про це повідомив посол Матті Маасікас в Twitter. «Я щасливий повернутися до Києва», – написав зокрема він.

Варто зазначити, що Маасікас прибув до української столиці напередодні, супроводжуючи верховного представника Жозепа Борреля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва.

Це дозволяє говорити про відновлення роботи у Києві делегації ЄС. Тим більше що напередодні Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україні, яке після початку війни переїхало до Польщі, тепер знову здійснюватиметься з Києва.

Нагадаємо, делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.

Після евакуації представництво ЄС працювало у Ряшові (Жешуві), звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть працювати віддалено.

Нагадаємо, раніше турецьке посольство в Україні повернулося до Києва та відновило роботу в повному складі.

Також напередодні Литва заявила про повернення свого посла в Київ.

7 квітня працівники посольства Латвії відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

Працівники посольства Чехії також планують повернуться до Києва найближчим часом.