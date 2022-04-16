США надають Україні проти корабельні ракети – New York Times

У Вашингтоні нещодавно анонсували новий пакет озброєння для ЗСУ

Україна запросила у США протикорабельні ракети і засоби для берегової оборони. Вашингтон задовольнив прохання Києва і додав ці озброєння в новий пакет військової допомоги на $800 млн. Про це повідомляє New York Times.

За даними джерел видання, українські представники кілька тижнів умовляли Пентагон надати протикорабельні ракети та інші засоби для оборони узбережжя.

Як зазначили співрозмовники газети, прохання України було задоволене. Ці озброєння увійшли в пакет військової допомоги, про який на цьому тижні оголосив президент США Джо Байден.

Крім того, Пентагон зажадав від американських виробників озброєнь підготувати пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США зможуть поставити Україні та іншим союзникам.

Нагадаємо, США нададуть Україні озброєння та техніку на $800 млн.

Також стало відомо, що саме отримають ЗСУ в межах цієї допомоги.

Нещодавно Джонсон пообіцяв Україні сотні бронемашин і протикорабельні ракети.

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