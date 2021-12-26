Санкції проти Росії готові – глава Єврокомісії

Вторгнення в Україну не залишиться непокараним

Урсула фон дер Ляєн: якщо РФ нападе на Україну, проти неї запровадять обмеження

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені. Про це вона заявила в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За словами Урсули фон дер Ляєн санкції Євросоюзу проти Росії узгоджені зі США. За її словами, ЄС, США та НАТО очікують від Росії припинення провокативних дій.

«Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині й діють узгоджено з США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації», – заявила президентка Єврокомісії.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

Нагадаємо, нещодавно ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень.

Як відомо, Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

Крім того, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.

До слова, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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