Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком

Диктатори РФ і Білорусі проведуть зустріч у Санкт-Петербурзі

Лукашенко 28-29 грудня перебуватиме у Росії

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 29 грудня в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба так званої адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

«На 29 грудня запланована зустріч Олександра Лукашенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Голови держав обговорять актуальні питання російсько-білоруської співпраці», – йдеться у повідомленні.

Лукашенко перебуватиме в Санкт-Петербурзі з офіційним візитом 28 і 29 грудня.

У повідомленні додають, що Лукашенко відвідає неформальний саміт очільників держави Співдружності незалежних держав, на тридцяту річницю підписання декларації про утворення СНД. Зокрема, на зустрічі порушуватимуть питання участі Білорусі в СНД та посиленню зв'язків між Росією і рештою держав.

Напередодні Білорусь визнала «екстремістськими» усі ресурси «Радіо Свобода».

22 грудня Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів».

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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