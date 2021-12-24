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    Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком

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    Диктатори РФ і Білорусі проведуть зустріч у Санкт-Петербурзі&nbsp; - Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком
    Диктатори РФ і Білорусі проведуть зустріч у Санкт-Петербурзі 
    фото із російських ЗМІ

    Лукашенко 28-29 грудня перебуватиме у Росії

    Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 29 грудня в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє пресслужба так званої адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

    «На 29 грудня запланована зустріч Олександра Лукашенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Голови держав обговорять актуальні питання російсько-білоруської співпраці», – йдеться у повідомленні.

    Лукашенко перебуватиме в Санкт-Петербурзі з офіційним візитом 28 і 29 грудня.

    У повідомленні додають, що Лукашенко відвідає неформальний саміт очільників держави Співдружності незалежних держав, на тридцяту річницю підписання декларації про утворення СНД. Зокрема, на зустрічі порушуватимуть питання участі Білорусі в СНД та посиленню зв'язків між Росією і рештою держав.

    Напередодні Білорусь визнала «екстремістськими» усі ресурси «Радіо Свобода».

    22 грудня Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів».

    Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

    Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь Росія окупанти пропаганда Олександр Лукашенко Путін агресія СНД
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    Путін та Лукашенко зустрінуться перед Новим роком