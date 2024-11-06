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Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував
фото: УНІАН

Після підписання відповідної заяви Мехеда чекав обміну 2 місяці і 13 днів

Колишній старший референт Cекретаріату Кабінету міністрів України Василь Мехеда офіційно обмінявся до Росії. Як повідомляє проєкт «Хочу к своим», зрадник виїхав до РФ 25 червня 2024 року одночасно з поверненням українців із російського полону.

Після підписання відповідної заяви Мехеда чекав обміну 2 місяці і 13 днів.

Після підписання відповідної заяви Мехеда чекав обміну 2 місяці і 13 днів
Після підписання відповідної заяви Мехеда чекав обміну 2 місяці і 13 днів
скриншот з сайту «Хочу к своим»

Як повідомляв «Главком», обвинуваченого Василя Мехеду завербував кадровий співробітник ФСБ Антон Єршов. Протягом червня 2018 року-лютого 2022 року Єршов здійснював підривну діяльність проти України. Перша зустріч між співробітником ФСБ і Мехедою відбулася наприкінці червня 2018 року в одному з ресторанів Баку. За обумовлену винагороду завербований українець копіював документи із грифом «Таємно» і «Цілком таємно» у службовому кабінеті №722 Будинку уряду (вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Києві) і надсилав їх за допомогою мобільного телефону.

Подальші зустрічі агента і співробітника ФСБ відбувалися у Баку, Анталії та Ларнаці (Кіпр). За час співпраці Єршов передав Мехеді винагороду у розмірі від $4 тис.до $10 тис. 

За матеріалами справи, Мехеда одержав 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. В апеляційній інстанції його захисник не погодився з суворим покаранням. Мовляв, Шевченківський райсуд Києва не взяв до уваги визнання вини, щире каяття Мехеди і активне сприяння у розкритті злочину та викриття інших співучасників. Адвокат переконував, що його клієнт не завдав збитків державі.

Іще сторона захисту наполягала не застосовувати до обвинуваченого конфіскацію майна, як це зробив суд першої інстанції. Річ у тім, що будинок, який належить обвинуваченому і потрапив під конфіскацію, є його єдиним місцем проживання. При цьому, застосувавши конфіскацію майна, суд цим самим фактично позбавив помешкання й дружину обвинуваченого, скаржився адвокат.

Як компроміс, захисник обвинуваченого просив в апеляції: призначити дев’ять років тюрми Василю Мехеді, але скасувати конфіскацію майна. Натомість апеляційний суд повністю погодився з висновками столичного суду. 

Теги: уряд державна зрада зрада

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