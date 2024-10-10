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Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
Порошенко потягнув до суду Зеленського після того, як прикордонники не випустили його до Польщі та США
колаж: glavcom.ua

Нардеп і колишній очільник України не зумів через суди скасувати Указ Зеленського, який начебто порушує права позивача

Велика Палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу експрезидента і народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка до чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З кінця минулого року Порошенко добивався скасування Указу президента від 23 січня 2023 року №27 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану». Цим документом було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким зобов’язано Кабмін протягом п’яти днів внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Ці зміни стосувалися виїзду за межі країни державних службовців, нардепів, суддів, прокурорів виключно у службові відрядження.

Натомість, на думку Порошенка, вказаний Указ Зеленського порушив його конституційне право вільно залишати територію України. Річ у тім, що 1 грудня 2023 року прикордонники не випустили Петра Порошенка у відрядження до Польщі та США для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу. Речник ДПСУ Андрій Демченко тоді повідомив, що заборона на виїзд була пов’язана з тим, що відрядження нардепа скасувало керівництво Верховної Ради.

У позові Порошенко зауважив, що прикордонники, коли заборонили йому виїзд, керувалися новими змінами, які з’явилися після видання спірного указу Зеленського.

На початку року Верховний суд повернув експрезиденту його позовну заяву з аргументами: позивач пропустив час, відведений законодавством, для оскарження вказаного Указу Зеленського. Йдеться про шестимісячний термін з дати ухвалення документу, який вичерпався 25 липня 2023 року.

Лідер «Європейської солідарності» не погодився з цим рішення і оскаржив його у Великій палаті Верховного суду. Однак Феміда дійшла висновків: Указ президента від 23 січня 2023 року №27 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану» є актом індивідуальної дії стосовно уряду, Служби безпеки та Головнокомандувача Збройних сил і не зачіпає прав позивача.

«Доводи позивача про те, що хоча Указ не прийнятий безпосередньо щодо Петра Порошенка, проте він стосується його прав, свобод, а також встановлених законом гарантій діяльності народних депутатів України, є необґрунтованими. На момент набрання чинності Указом викладена у рішенні РНБО від 23 січня 2023 року вказівка адресована Кабміну щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України… не порушувала права позивача, оскільки такі обмеження почали діяти з моменту набрання чинності постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №69, якою внесено зміни до Правил», – сказано у постанові Великої палати.

Окремо суд зауважив: інцидент із забороною виїжджати Порошенку з країни, що стався на початку грудня 2023 року, не є предметом вказаного спору.

Постанова Великої палати набрала чинності 3 жовтня і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», протягом вересня п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко задекларував 1,1 млрд грн дивідендів від Закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Уперше за роки великої війни «Прайм Ессетс Кепітал», кінцевим бенефіціаром якого є Порошенко, сплатив дивіденди такого розміру.

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Теги: уряд Петро Порошенко Держприкордонслужба війна Володимир Зеленський президент суд кордон указ

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