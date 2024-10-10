Вчинили диверсію на залізниці: на Київщині затримано двох приятелів-паліїв

Чоловіки здійснили диверсію та зафільмували свій злочин на телефон як доказ виконаної «роботи»

Паліями виявились 30-річний уродженець Луганщини та його 16-річний знайомий

На Київщині правоохоронці затримали двох паліїв, які у пошуках легких грошей погодились підпалили релейну шафу на замовлення куратора РФ. Натомість тепер їм загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

За словами правоохоронців, підпал релейної шафи на залізниці стався 2 жовтня. На щастя, обладнання пошкоджень не зазнало. На місці події виявили сліди підпалу. Паліями виявились 30-річний уродженець Луганщини та його 16-річний знайомий.

Правоохоронці з’ясували, що одному зі спільників напередодні прийшло повідомлення у Telegram від незнайомця. Куратор з країни-агресора пропонував підпалити релейну шафу за винагороду.

Відтак приятелі здійснили диверсію та зафільмували свій злочин на телефон як доказ виконаної «роботи».

Зловмисників затримали та вручили підозру у замаху на вчинення диверсії, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До відома, народний депутат від партії «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький подав на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за підпал військових авто.

До слова, росіяни платять за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшуєтья ще більше. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».