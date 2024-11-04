Директорка ліцею на Куп’янщині впроваджувала російські стандарти освіти: як її покарали

З метою отримання нових знань та методик директор та вчителі «навчального закладу» пройшли в Курську курси з підвищення кваліфікації

Обвинувачувана добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта

На Харківщині директорку ліцею засуджено до двох років в’язниці за впровадження російських стандартів освіти. Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обвинувачувана добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта.

Як встановили оперативники сьомого управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі Куп’янського відділу поліції, під час окупації населеного пункту та з метою впровадження стандартів освіти РФ директора ліцею Куп’янського району отримала навчальні матеріали. Йдеться про підручники з таких предметів як «русский язык», «математика», «история России», «обществознание», а також інші підручники, виготовлені на території РФ за стандартами освіти країни-агресора з першого по 11 клас.

Окрім того, з метою отримання нових знань та методик директор та вчителі «навчального закладу» пройшли в Курську курси з підвищення кваліфікації.

Після звільнення населених пунктів від окупантів, поліцейські зібрали викривальні докази та оголосили директорці ліцею про підозру. Згодом, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури, обвинувальний акт скерували до суду.

Обвинувачувана добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта фото: Нацполіція України

За рішенням суду першої інстанції, фігурантку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її засуджено до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у закладах освіти, а також в органах місцевого самоврядування у сфері освіти строком на п'ять років.

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