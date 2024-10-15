Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону

Законопроєктом пропонується дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким в Україні деяким ув’язненим можуть дозволити на певний час виходити з колонії, але не довше ніж на тиждень та за конкретних обставин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд сьогодні, 15 жовтня, схвалив законопроєкт «Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023».

Законопроєктом пропонується дозволити засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича короткочасні виїзди за межі колонії. Виїжджати дозволено лише на територію України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Це також стосується засуджених, які утримують у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Крім того, пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки можуть їхати до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються та охороняються вартою. Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

Нагадаємо, потенційний мобілізаційний резерв за рахунок в’язнів в України насправді невеликий. На середину травня 2024 року у колоніях перебувало 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок. Серед цих людей більшість, 20 тисяч, можуть скористатися спеціальним законом і піти на фронт.

Як відомо, в Україні не всі засуджені мають право на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу в армії. Дорога на фронт закрита особам, засудженим за: злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу); вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу); за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу); тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу); ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

До слова, в липні семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони.