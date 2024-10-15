Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону
Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачуватимуть засуджені або їх родичі
фото з відкритих джерел

Законопроєктом пропонується дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким в Україні деяким ув’язненим можуть дозволити на певний час виходити з колонії, але не довше ніж на тиждень та за конкретних обставин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд сьогодні, 15 жовтня, схвалив законопроєкт «Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023».

Законопроєктом пропонується дозволити засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича короткочасні виїзди за межі колонії. Виїжджати дозволено лише на територію України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Це також стосується засуджених, які утримують у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Крім того, пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки можуть їхати до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються та охороняються вартою. Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

Нагадаємо, потенційний мобілізаційний резерв за рахунок в’язнів в України насправді невеликий. На середину травня 2024 року у колоніях перебувало 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок. Серед цих людей більшість, 20 тисяч, можуть скористатися спеціальним законом і піти на фронт.

Як відомо, в Україні не всі засуджені мають право на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу в армії. Дорога на фронт закрита особам, засудженим за: злочини проти національної безпеки України (ст.109-114-2 Кримінального кодексу); вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу); за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу); тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу); ДТП зі смертельним наслідком, вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу).

Також умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби не застосовуватимуть до засуджених службових осіб, які займали особливо відповідальне становище.

До слова, в липні семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони.

Читайте також:

Теги: уряд Кабмін в'язниця засуджені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорських коштів
Підвищення пенсії: уряд озвучив плани на 2025 рік
17 вересня, 09:27
У навчаннях беруть участь лише державні установи та підприємства, які включені до мобілізаційної системи
Литва розпочала найбільші в історії навчання з перевірки мобілізації
23 вересня, 19:22
Змінився розмір одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військових
Уряд змінив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових
25 вересня, 09:58
Командири військових частин зможуть комплектувати бойові частини добровольцями
Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК
1 жовтня, 14:26
Раніше Умєров розповів, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення свої заступників 
Кабмін звільнив частину заступників Умєрова
1 жовтня, 14:40
Кабінетом Міністрів України провів кадрові зміни
Кабмін провів нові кадрові призначення у міністерствах
1 жовтня, 15:32
Скорочено термін явки за повісткою, викрито династію корупціонерів. Головне за 4 жовтня
Скорочено термін явки за повісткою, викрито династію корупціонерів. Головне за 4 жовтня
4 жовтня, 21:00
4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина начальника обласного Пенсійного фонду викрили на незаконному збагачені
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
8 жовтня, 19:48
Субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів
Безкоштоване харчування для учнів початкових класів: стало відомо, коли запрацює послуга
11 жовтня, 15:32

Кримінал

Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону
Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
Уряд збільшив штрафи за незаконний збір горіхів, грибів та ягід
Уряд збільшив штрафи за незаконний збір горіхів, грибів та ягід
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
21K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
21K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
20K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
18K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua