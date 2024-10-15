Як змінилася робота уряду після численних кадрових змін: опитування

Після повномасштабного вторгнення ставлення до уряду в українців значно покращилося

Переважна більшість українців вважають, що у діяльності уряду нічого не зміниться після нещодавніх змін

Більшість українців вважає, що у діяльності Кабінету міністрів нічого не змінилося, попри нові призначення. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-27 вересня.

Так, переважна більшість українців – 74% – вважають, що у діяльності уряду нічого не зміниться після нещодавніх змін. Очікують на покращення діяльності – 12%, на погіршення діяльності – 6%».

Відповідь респондентів на запитання, яких змін вони очікують від діяльність уряду інфографіка: КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький додав, що після повномасштабного вторгнення ставлення до уряду України значно покращилося, але далі оцінки населення почали погіршуватися.

Так, у травні 2024 року лише 14% українців добре оцінювали діяльність уряду за останній рік (ще 34% ані добре, ані погано оцінили діяльність, а 50% оцінили погано). Грушецький каже, що наразі немає ані значного захвату від змін в Кабміні, ані категоричного неприйняття.

Ставлення до змін в Уряді у регіональному вимірі інфографіка: КМІС

Нагадаємо, Кабінет міністрів провів нові кадрові зміни. Михайла Янчука було звільнено з посади голови Державного агентства водних ресурсів. Натомість Ігор Гопчак тимчасово виконуватиме обов’язки голови Державного агентства водних ресурсів.

Як відомо, Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова звільнив його заступника з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який за словами міністра, має важливий досвід, що допоможе ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

До слова, колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.