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СБУ затримала п'ятьох паліїв на Київщині та в Одесі, які працювали на РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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СБУ затримала п'ятьох паліїв на Київщині та в Одесі, які працювали на РФ
Контррозвідка затримала паліїв, які працювали на ворога
Фото: СБУ

Зловмисники на Київщині та в Одесі підвалювали автомобілі на замовлення російських спецслужб

Правоохоронці затримали ще п'ятьох колаборантів, які на замовлення російських спецслужб підпалювали військові автомобілі та об'єкти Укрзалізниці в Київській області та Одесі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що фігурантів завербували через телеграм-канали, де ті шукали легкого заробітку. Обіцяних коштів вони так і не дочекалися.

Зокрема, в Київській області СБУ разом із Національною поліцією затримали двох осіб, які здійснили підпал релейної шафи Укрзалізниці. Один із затриманих виявився рецидивістом із Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До підривної діяльності на користь Росії він залучив 16-річного спільника – студента технічного училища.

Зловмисники планували продовжити серію підпалів на залізничних об'єктах з метою порушення логістики Сил оборони. В Одесі правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус і сигнальне обладнання на залізничній колії поблизу міста. На момент затримання вони вже готувалися до чергового підпалу.

Переписка зловмисників
Переписка зловмисників
Фото: СБУ

Усі п'ятеро отримали підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Злочинні дії двох одеських паліїв додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідка виявила та затримала зрадника України, який був шпигуном Росії. Інформатор ФСБ діяв у Сумській та Донецькій областях. Його росіяни завербували через сайт знайомств. 

До слова, Служба безпеки України (СБУ) затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Ним виявився демобілізований строковик ЗСУ. 

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримала Дмитра Чистіліна – ідеолога збройної агресії Росії. 

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Теги: державна зрада ФСБ відео СБУ завербували військові

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