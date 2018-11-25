Представник президента в Криму прокоментував дії Росії в Керченській протоці



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Представник президента заявив, що Росія остаточно зруйнувала міф про угоду від 2003 року щодо Азову

За словами Бориса Бабіна, російські кораблі провокували українців на відкриття вогню

Російські кораблі, агресивно діючи в Керченській протоці, провокували екіпажі суден ВМС України на відкриття вогню. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

За його словами, російські військові також блокували українські броньовані катери, аби ті не прийшли на допомогу буксиру, що постраждав внаслідок тарану російським прикордонним судном.

«Щодо подій в Керченській протоці - те що можна казати наразі. Росіянами не просто було здіснено таран буксиру ВМС що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим щоб вони не могли надати допомогу буксиру. Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню», - написав він у Facebook.

«Ці події ставлять хрест на міфі про Угоду 2003 р. щодо Азову як хоч у чомусь корисну для України», - додав посадовець.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

Росія пригрозила застосувати зброю проти групи українських кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, що знаходиться у районі Керченської протоки.