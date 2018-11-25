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    Ситуація в Керченській протоці: Росія погрожує застосувати зброю

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    Катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання - Ситуація в Керченській протоці: Росія погрожує застосувати зброю
    Катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання

    Російські кораблі та катери розпочали переслідування українських суден

    Росія погрожує застосувати зброю проти групи українських кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, що знаходиться у районі Керченської протоки. Про це повідомив прес-центр командування ВМС ЗС України.

    «Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ “Дон” з метою спроби абордажу», - йдеться у повідомленні.

    У командуванні додали, що незважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

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