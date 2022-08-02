Кораблі окупантів зазнали «серії невдач» від ЗСУ

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. В її ході у квітні 2022 року був втрачений флагман, крейсер «Москва». Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що Чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу», – йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і попрямувало в порт Тріполі в Лівані з 26 тис. тонн українського зерна.

«Це перше відвантаження зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН і Росією від 22 липня», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, окупанти зробили чергову заяву про «атаку саморобного дрона» на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Тепер вони вважають, що безпілотник прилетів не з території України.

Як відомо, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

Пізніше рашисти заявили, що на штаб Чорноморського флоту буцімто напав саморобний безпілотник.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко упевнений, що росіяни намагаються таким чином приховати жалюгідне становище свого флоту, а також спробувати мотивувати населення на мобілізацію.