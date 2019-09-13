  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський поїде з візитом до Естонії

    • Розсилка
    <p>Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 13 вересня &nbsp;</p> - Зеленський поїде з візитом до Естонії

    Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 13 вересня  

    Фото: пресслужба президента України

    Президент наголосив на позитивній динаміці політичного діалогу між Україною та Естонією

    Президент Володимир Зеленський планує у жовтні відвідати Естонію з офіційним візитом.

    Про це він заявив після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 13 вересня, повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський подякував Керсті Кальюлайд за запрошення. «Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії», – сказав він.

    Також Зеленський наголосив на позитивній динаміці політичного діалогу між Україною та Естонією.

    «З травня цього року ми зустрічаємося з пані президентом уже вдруге», – зауважив глава держави.

    Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

    Читайте також
    Естонія політика Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ