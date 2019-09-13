Зеленський поїде з візитом до Естонії



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Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 13 вересня Фото: пресслужба президента України

Президент наголосив на позитивній динаміці політичного діалогу між Україною та Естонією

Президент Володимир Зеленський планує у жовтні відвідати Естонію з офіційним візитом.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві 13 вересня, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував Керсті Кальюлайд за запрошення. «Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії», – сказав він.

Також Зеленський наголосив на позитивній динаміці політичного діалогу між Україною та Естонією.

«З травня цього року ми зустрічаємося з пані президентом уже вдруге», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.