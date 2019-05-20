Зеленський провів зустрічі із президентами Естонії та Грузії



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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд Фото: прес-служба президента України

Зеленський висловив вдячність за особисту увагу Керсті Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності та суверенітету України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на інавгурацію.

Про це 20 травня повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що Зеленський висловив вдячність за особисту увагу Керсті Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності та суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на Донбасі.

Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

«Президент також наголосив на лідерстві Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавлення у співпраці з цією країною у сфері ІТ та зміцненні кіберзахисту», - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що Зеленський підкреслив, що за його каденції гарантуватиметься незалежність судової системи та рівність усіх громадян перед законом. «Я обіцяю, що за мого президентства не буде «телефонного права», жодного тиску на суддів. Ми маємо встановити єдині правила для всіх, адже перед законом усі рівні», – заявив глава держави.

Також 20 травня президент Зеленський зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

Фото: прес-служба президента України

Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією. «У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом», – сказав він.

«Сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства», - заявили в прес-службі.

Повідомляється, що зі свого боку президент Грузії зауважила: «Всіх нас чекає ще один виклик – вибори до Європарламенту. Ми маємо об’єднати позиції України та Грузії щодо курсу на євроінтеграцію та членство в НАТО».

Крім цього, Зурабішвілі запросила Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. До словам, Зеленський сьогодні не вимагав відставки Клімкіна, згадавши водночас про відставку Грицака, Луценка та Полторака.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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