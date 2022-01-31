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    Українець намагався провезти патрони до окупованого Криму

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    Прикордонники передали чоловіка поліції&nbsp; - Українець намагався провезти патрони до окупованого Криму
    Прикордонники передали чоловіка поліції 
    фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби

    Чоловік заховав патрони серед одягу

    У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті Каланчак прикордонники затримали українця з боєприпасами. Чоловік хотів потрапити на територію окупованого Криму. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

    Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону на адмінкордоні з Кримом затримали громадянина України. При огляді його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопа прикордонники виявили заборонені для переміщення предмети – п’ять патронів калібру 7,62 мм та гільзу.

    На КПВВ Каланчак прикордонники виявили у подорожнього набої

    На КПВВ Каланчак прикордонники виявили у подорожнього набої

    Про інцидент військові повідомили правоохоронців. Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.

    Тим часом у «Борисполі» службовий пес прикордонників виявив майже дві тисячі наркопігулок. Чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого – 900.

    Раніше на Луганщині «попалася» автівка з російськими рублями та номерами окупантів.

    Теги: прикордонники Крим зброя КПВВ Херсонщина військові боєприпаси окуповані території
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    Українець намагався провезти патрони до окупованого Криму