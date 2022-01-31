Українець намагався провезти патрони до окупованого Криму

Чоловік заховав патрони серед одягу

У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті Каланчак прикордонники затримали українця з боєприпасами. Чоловік хотів потрапити на територію окупованого Криму. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону на адмінкордоні з Кримом затримали громадянина України. При огляді його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопа прикордонники виявили заборонені для переміщення предмети – п’ять патронів калібру 7,62 мм та гільзу.

На КПВВ Каланчак прикордонники виявили у подорожнього набої

Про інцидент військові повідомили правоохоронців. Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.

Тим часом у «Борисполі» службовий пес прикордонників виявив майже дві тисячі наркопігулок. Чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого – 900.

Раніше на Луганщині «попалася» автівка з російськими рублями та номерами окупантів.