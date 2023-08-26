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Благодійний матч задля відбудови ліцею: президент зустрівся з Андрієм Шевченком

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Благодійний матч задля відбудови ліцею: президент зустрівся з Андрієм Шевченком
Після гри зірки світового футболу та селебріті підписали іменну футболку
фото: Володимир Зеленський / Telegram

Легендарний футболіст передав Зеленському особливу футболку

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадором фандрейзингової платформи United24 та колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Про це він повідомив у Telegram.

«Зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи United24 Андрієм Шевченком. На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу», – зазначив глава держави.

Він зауважив, що кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, який росіяни зруйнували в березні 2022 року.

Олександр Зінченко та Андрій Шевченко біля зруйнованих стін ліцею
Олександр Зінченко та Андрій Шевченко біля зруйнованих стін ліцею
фото з відкритих джерел

Благодійний матч Game4Ukraine пройшов у Лондоні, на стадіоні Челсі «Стемфорд Брідж». Команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка розійшлися миром (2:2).

Зеленський подякував всім, хто розвиває фандрейзингову платформу United24, і кожному, хто долучається до допомоги Україні й українцям.

Зауважимо, проєкт United24 заснований за ініціативи Зеленського в травні 2022 року. На сьогодні United24 є головною платформою для пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України й спрямовуються профільними міністерствами на ключові потреби.

Теги: Володимир Зеленський Андрій Шевченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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Політика

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