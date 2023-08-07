Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський вказав, якими ракетами росіяни атакували Покровськ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський вказав, якими ракетами росіяни атакували Покровськ
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент подякував працівникам ДСНС за порятунок життів

Рятувальна операція в Покровську Донецької області триває. Росіяни випустили по звичайних житлових будинках високоточні ракети «Іскандер». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким... Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. Вічна пам’ять…», – сказав президент.

Він окремо відзначив наших рятувальників, працівників ДСНС, які в різних містах України працюють заради життя, щоб російський терор програвав.

«Працівники ДСНС Херсонської області: сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини: майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини: сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко.

Усі неодноразово брали участь – безпосередню участь – у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України!», – відзначив Зеленський.

Також глава держави відзвітував про важливий результат команди, яка займається обмінами полоненими.

«Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих.

На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати», – наголосив він.

Крім того, президент розповів про сьогоднішню селекторну нараду.

«Передусім військові. Доповідь щодо ситуації на фронті – наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав Головком.

Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів і техніки, щодо нашого виробництва зброї. Міністерство оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги! І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом!», – зазначив Зеленський.

Щодо фронту, то український лідер відзначив Бахмутський напрямок.

«3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції «Лють», 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни!», – підкреслив президент.

Очільник країни нагадав, що кожного року 7 серпня світ згадує агресію Росії проти Грузії.

«Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз.

Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію.

Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу! А особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України! Свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Наразі відомо про 31 пораненого і п'ятьох загиблих.

Читайте також: «Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
Теги: Володимир Зеленський ДСНС Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Сьогодні, 21:00
Зеленський: «Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН»
Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
4 серпня, 19:39
Україна має лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування
Скільки техніки має Україна для гуманітарного розмінування? Зеленський назвав цифри
2 серпня, 18:59

Політика

Зеленський вказав, якими ракетами росіяни атакували Покровськ
Зеленський вказав, якими ракетами росіяни атакували Покровськ
Знайомтесь, «опозиціонер» Дубінський!
Знайомтесь, «опозиціонер» Дубінський!
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу
Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу
Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог
Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог
«Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич
«Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
8236
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
6547
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
4633
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4249
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3671
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту