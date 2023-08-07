Зеленський вказав, якими ракетами росіяни атакували Покровськ

Президент подякував працівникам ДСНС за порятунок життів

Рятувальна операція в Покровську Донецької області триває. Росіяни випустили по звичайних житлових будинках високоточні ракети «Іскандер». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким... Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. Вічна пам’ять…», – сказав президент.

Він окремо відзначив наших рятувальників, працівників ДСНС, які в різних містах України працюють заради життя, щоб російський терор програвав.

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«Працівники ДСНС Херсонської області: сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини: майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини: сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко.

Усі неодноразово брали участь – безпосередню участь – у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України!», – відзначив Зеленський.

Також глава держави відзвітував про важливий результат команди, яка займається обмінами полоненими.

«Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих.

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На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати», – наголосив він.

Крім того, президент розповів про сьогоднішню селекторну нараду.

«Передусім військові. Доповідь щодо ситуації на фронті – наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав Головком.

Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів і техніки, щодо нашого виробництва зброї. Міністерство оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги! І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом!», – зазначив Зеленський.

Щодо фронту, то український лідер відзначив Бахмутський напрямок.

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«3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції «Лють», 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни!», – підкреслив президент.

Очільник країни нагадав, що кожного року 7 серпня світ згадує агресію Росії проти Грузії.

«Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз.

Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію.

Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу! А особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України! Свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Наразі відомо про 31 пораненого і п'ятьох загиблих.