Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня

Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія

ЗСУ закріплюються на півдні, Росія створює ще одну армію, СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн. «Главком» зібрав у добірку новини 21 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЗСУ закріплюються на півдні

Триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

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Росія створює ще одну армію

Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія. Як зазначається у зведенні, формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн

Правоохоронці арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

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Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії

У Копенгагені відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у Королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – кронпринца Фредеріка та Кронпринцеси Мері.

Президент висловив подяку данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Коли Кремль оголосить публічну мобілізацію

Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремлі думають над тим, як підвищити готовність населення вмерти на війні. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

При цьому Юсов допускає, що може бути й нова публічна хвиля. За його словами, єдине, що стримує Кремль, то це настрої російського населення.