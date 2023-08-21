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Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія створює ще одну армію, ЗСУ тримають оборону на півдні. Головне за 21 серпня
фото з відкритих джерел

Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія

ЗСУ закріплюються на півдні, Росія створює ще одну армію, СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн. «Главком» зібрав у добірку новини 21 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ закріплюються на півдні

Триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Друге, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка Донецької області.

Росія створює ще одну армію

Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія. Як зазначається у зведенні, формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму.

За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн

Правоохоронці арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії

У Копенгагені відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у Королеви Данії Маргрете II, а також у членів королівської родини – кронпринца Фредеріка та Кронпринцеси Мері.

Президент висловив подяку данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні. Зокрема, він відзначив діяльність у межах Фонду підтримки України, спрямовану на відновлення українських шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання тощо.

Коли Кремль оголосить публічну мобілізацію

Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремлі думають над тим, як підвищити готовність населення вмерти на війні. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

При цьому Юсов допускає, що може бути й нова публічна хвиля. За його словами, єдине, що стримує Кремль, то це настрої російського населення.

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Теги: росіяни Володимир Зеленський мобілізація війна росія

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