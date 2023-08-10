Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)

Візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 серпня, провів зустріч із представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сторони обговорили духовну незалежність України, українську формули миру, а також питання повернення дітей, яких незаконно депортували російські окупанти.

Зеленський зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Разом з тим гарант передав Вселенському патріарху запрошення відвідати Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо», – наголосив очільник держави.

Своєю чергою, митрополит Халкедонський Еммануїл переказав главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості.

«Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського патріархату», – зазначив він.

Нагадаємо, минулого місяця президент Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся з Варфоломієм. Тоді теж ішлося про реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.