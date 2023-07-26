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Зеленський про вечірній ракетний терор РФ: «Зухвалість атаки вдалося знищити»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський про вечірній ракетний терор РФ: «Зухвалість атаки вдалося знищити»
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Унаслідок терористичного удару по Україні є кілька влучань та падіння уламків ракет

За попередніми даними, протягом сьогоднішньої ракетної атаки окупантів вдалося збити понад 30 ракет – більшість із тих, що були застосовані проти України. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ракетна атака РФ

За його словами, унаслідок останнього терористичного удару по Україні є кілька влучань та падіння уламків ракет.

«Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці! Я дякую кожному й кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту України, наших міст і людей», – зазначив глава держави.

Засідання Ради Україна – НАТО

Зеленський розповів про перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО.

«Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно.

На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна – НАТО!», – звітував очільник України.

Італія визнала Голодомор геноцидом

Крім того, сьогодні сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

«І це дуже важливо. Важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди», – запевнив Зеленський.

Кримська платформа

Він також провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

«Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію», – зауважив президент.

Зеленський укотре наголосив, що Крим, як і вся Україна, буде вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом.

«Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує. Слава всім, хто захищає Україну! До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. 

За даними Повітряних сил, 26 липня під час масованої повітряної атаки на Україну ЗСУ знищили 36 ворожих ракет. 

Теги: Володимир Зеленський російська ракета Україна

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