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УЄФА надала матчу з «Динамо» статус «підвищеної небезпеки»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА надала матчу з «Динамо» статус «підвищеної небезпеки»
Протистояння «Аріса» та «Динамо» пройде на стадіоні «Клеантіс Вікелідіс»
фото з відкритих джерел

УЄФА ухвалила рішення направити двох своїх спостерігачів на футбольний матч

Перший матч київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій із грецьким «Арісом» викликав стурбованість у керівництва Європейського футбольного союзу (УЄФА). У штаб-квартирі організації в Ньоні дійшли висновку, що у Салоніках пройде поєдинок підвищеної небезпеки.

Про це інформує офіційний сайт «Аріса». УЄФА ухвалив рішення направити двох своїх спостерігачів на зустріч, яка відбудеться у четвер, 10 серпня. Один із представників УЄФА контролюватиме сам перебіг поєдинку, а інший відповідатиме за дотримання безпеки на стадіоні.

При цьому про причини такого кроку головного керівного органу європейського футболу нічого невідомо. Можливо, це пов'язано із загибеллю фаната грецького «АЕК», який став жертвою бійки з ультрас загребського «Динамо». Зважаючи на те, що шанувальники хорватів та киян товаришують один з одним, є ймовірність, що греки захочуть помститися за смерть свого друга саме українським уболівальникам.

Зазначимо, що протистояння «Аріса» та «Динамо» пройде на стадіоні «Клеантіс Вікелідіс» і розпочнеться о 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між афінським футбольним клубом «АЕК» та загребським «Динамо», який мав відбутися 8 серпня у столиці Греції.

До слова, Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила, хто стане новим головним тренером жіночої збірної України.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА ФК «Динамо» спорт

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