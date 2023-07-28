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Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару (фото)
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахманом Аль Тані
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив на важливості першого візиту катарського високопосадовця в Україну

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, провів зустріч із прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський відзначив важливість першого візиту катарського посадовця в Україну, а також подякував Катару за підтримку нашої держави та надану українському народу гуманітарну допомогу.

«Цінуємо цей візит і вважаємо його важливим проявом підтримки та солідарності Катару з нашою державою. Щиро вдячні за всю отриману від Катару допомогу», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару
Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару
фото: Офіс президента

Президент України поінформував співрозмовника про щоденні ракетні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, та цивільну портову інфраструктуру. Сторони обговорили подальші кроки на шляху забезпечення глобальної продовольчої безпеки та продовження безпечного функціонування зернового коридору.

«Особливу увагу було приділено питанням реалізації української «формули миру» та плану відбудови України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський окремо наголосив на можливостях для катарських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації конкретних програм розвитку та відновлення нашої країни.

Нагадаємо, що Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні.

Теги: Катар Володимир Зеленський Україна

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