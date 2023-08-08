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Зеленський назвав остаточну кількість загиблих через ракетний удар по Покровську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський назвав остаточну кількість загиблих через ракетний удар по Покровську
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент провів нараду щодо змістовного наповнення політики повернення і реінтеграції Криму

Унаслідок учорашнього ракетного удару росіян по Покровську загинули дев’ятеро людей, ще 82 – поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні вже в другій половині дня завершилися рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії – хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути», – наголосив глава держави.

Також він окремо відзначив учасників рятувальної операції в Покровську – тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям.

«Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту Вячеслав Філюшин. Працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков і підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам! Дякую всім, хто рятує життя людей та ліквідовує наслідки російських ударів», – сказав Зеленський.

Крім того, президент говорив сьогодні з рем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, ключове в цій розмові – це захист людей від російських окупантів.

«Детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, усій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети, і я вдячний за це й особисто Марку, і всім у Нідерландах – кожному й кожній, хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками, і саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації «Великої сімки» про безпекові гарантії для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка, пана прем’єр-міністра, взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів – цей саміт відбудеться вже 23 серпня», – зазначив український лідер.

Сьогодні ж він провів і нараду щодо змістовного наповнення політики повернення і реінтеграції Криму.

«Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 14-го року. Але все це не повинно бути просто абстрактним – під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму й для всіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою», – підкреслив президент.

До того ж очільник України провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону.

«Є питання у батьків, у вчителів. Є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єр Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, були представлені їхні плани. Зміст очевидний – підготовка укриттів, забезпечення підручниками, фінансові та організаційні ресурси, які потрібні та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі», – анонсував Зеленський.

Глава держави сьогодні також привітав наших воїнів-звʼязківців з їхнім професійним днем і нагородив найкращих.

«24 людини, які служать Україні в різних підрозділах, на різних рівнях. Саме так ефективно служать, як і потрібно. Про Війська зв’язку та кіберзахисту України говорять нечасто. Але всі види й роди військ залежать від них, від того, наскільки якісно вони працюють. Бо зв’язок – це один із ключових ресурсів.

І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу... Кожен такий день – із результатами – наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день – із правоохоронним результатом для України. Для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитися, має пройти трансформацію. І це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі «на кишеню», а не заради України. Кожен такий ділок як мінімум піде під суд», – заявив президент.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Сьогодні о 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, куди влучила російська ракета. Тоді повідомлялося про сімох загиблих, у тому числі одного співробітника ДСНС, ще 82 людини постраждали.

Теги: Крим Донеччина Володимир Зеленський

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