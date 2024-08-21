Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт

Депутати 228 голосами підтримали законопроєкт

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9549 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури». Рішення підтримали 228 народних обранців. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Серед іншого законопроєктом пропонуються зміни, якими «визначаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області».

Як наголосив народний депутат Ігор Фріс, даний законопроєкт є прями порушенням трьох статей Конституції. «Пряме порушення ст. 13 Конституції. Пряме порушення ст. 95 Конституції. Пряме порушення ст. 55 Конституції.

Не говорю про повне ігнорування права власності визначеного Цивільним кодексом.

Готую постанову про його скасування», – зазначив депутат.