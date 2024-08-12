Нардеп Костенко на кордоні з РФ записав жартівливе відео

У відео Костенко звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і нібито перепросив у нього, що не повідомив про закордонну поїздку

Політик у жартівливій формі повідомив, що зараз виконує бойове завдання на кордоні з Росією

Народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко записав відео на кордоні із РФ. Відповідне відео він опублікував у себе у Facebook.

Політик у жартівливій формі повідомив, що зараз виконує бойове завдання на кордоні з Росією. У відео Костенко звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і нібито перепросив у нього, що не повідомив про закордонну поїздку. «Руслане Олексійовичу я зараз перебуваю перед Російською Федерацією. Вибачте у же, що без дозволу. Але все таки піду туди разом із нашими силами оборони. А потім вже напишу лист про відрядження», – сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше Костенко пояснив, який був сенс утримувати Кринки. Так, за словами Костенка, «цей плацдарм відіграв свою роль саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках».

Як повідомлялося, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський