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Нардепка повідомила, коли буде розглянуто законопроєкт про заборону Московської церкви

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардепка повідомила, коли буде розглянуто законопроєкт про заборону Московської церкви
Нардепка: «Духовна незалежність, про яку говорив Володимир Зеленський, вже скоро»
фото з відкритих джерел

Кравчук зазначила, що це буде історична і дуже символічна подія у тиждень, коли Україна відзначає День незалежності

Верховна Рада наступного тижня першим питанням розгляне доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з Російської Федерацією. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

«Духовна незалежність, про яку говорив Володимир Зеленський вже скоро! Верховна Рада розгляне законопроект 8371 наступного тижня першим питання порядку денного», – повідомила Кравчук.  

За словами нардепки, сьогодні  Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно фінально схвалив правки до законопроєкту 8371 і рекомендував парламенту прийняти в другому читанні і в цілому.

Кравчук назвала ключові зміни, внесені Комітетом до законопроєкту:

1. Затвердили нову назву проєкту закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»

2. Внесли зміни в терміни набрання чинності певних норм, а саме:

  • увесь закон вступає в силу через 30 днів після опублікування
  • Пункт який дає можливість Кабміну готувати відповідну нормативку на виконання закону - на наступний день після опублікування
  • Пункт який дозволить звертатись в суд щодо припинення діяльності релігійної організації в якої є звʼязок з РПЦ та країною-агресором - через 9 місяців після опублікування.

3. Також внесли редакційні зміни з точки зору відповідності кодексам України та адмін праву. За це дякую Русланові Стефанчуку, який не тільки особисто долучився до покращення юридичних формулювань, але й координував доволі непростий процес переговорів для того, щоб законопроект був проголосований у максимальній єдності.

4. Важлива правка для всіх релігійних організацій. Але тільки тих, які не мають звʼязків з росією та РПЦ Уточнили щодо пільгового користування державним і комунальним майном в релігійних цілях - безоплатна оренда релігійними організаціями приміщень для проведення служб, обрядів та інших заходів. Але додали запобіжник щоб не було зловживань - таке користування тільки в порядку затвердженому КМУ

Кравчук наголосила, що в основі проєкту залишилась ідея – держава не забороняє будь-які релігійні організації, в нас свобода віросповідання. Але важливе «але» – жодних звʼязків з країною агресором та РПЦ.

«Комітет продемонстрував конструктив і єдність в цьому питанні. І так само розраховуємо на наступному тижні на конструктив і єдиність, як сказав Президент, для забезпечення духовної незалежності України», – додала нардепка. 

Кравчук зазначила, що це буде історична і дуже символічна подія у тиждень, коли Україна відзначає День незалежності. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить нашу українську духовну незалежність». Володимир Зеленський не зауважив конкретно, що мав на увазі, але, ймовірно, говорить про заборону діяльності УПЦ (МП).

До слова, патріарх Варфоломій підтримав ініціативу Зеленського. Українська делегація зустрілася з настоятелем Константинопольської православної церкви Вселенським патріархом Варфоломієм. Він заявив, що готовий докладати зусиль заради процвітання православ’я в Україні.  

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Теги: церква Верховна Рада День Незалежності Володимир Зеленський Україна президент фракція Євгенія Кравчук законопроєкт Московська церква в Україні

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