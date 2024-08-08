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Краєзнавець та ексдепутат Чернівецької міськради. Згадаймо Дмитра Сірмана

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Краєзнавець та ексдепутат Чернівецької міськради. Згадаймо Дмитра Сірмана
Дмитро Сірман пішов на війну добровольцем, а загинув під селом Синьківка на Куп’янському напрямку
колаж: glavcom.ua

3 серпня на фронті загинув краєзнавець і колишній депутат міської ради Чернівців кількох скликань Дмитро Сірман. У жовтні йому мало виповнитися 60 років

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Сірмана. 

На фронті загинув відомий чернівчанин, депутат міської ради Дмитро Сірман. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

«Захищаючи державу, загинув відомий чернівчанин Дмитро Сірман. Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч. З перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю у руках», – йдеться у повідомленні.

Про смерть батька повідомив і його син Олег Сірман.

«Вчора на війні загинув мій тато. Найкращий українець. Світла і вічна пам’ять!» – написав він у Facebook

Депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч Дмитро Сірман з перших днів повномасштабної війни боронив Україну зі зброєю в руках
Депутат Чернівецької міської ради кількох скликань, громадський діяч Дмитро Сірман з перших днів повномасштабної війни боронив Україну зі зброєю в руках
фото: Олег Сірман, Facebook

За словами народного депутата Сергія Рудика, Сірман пішов на війну добровольцем, а загинув під селом Синьківка на Куп’янському напрямку.

«За час війни ми бачилися двічі – у Покровську й під Комишувахою. Привозив мені домашню закрутку від дружини Галі. Говорили, жартували, будували плани…»,  – пригадує Рудик.

Дмитро Сірман (зліва на фото) та Сергій Рудик
Дмитро Сірман (зліва на фото) та Сергій Рудик
фото: Сергій Рудик, Facebook

Що відомо про Дмитра Сірмана

Міський голова Чернівців Роман Клічук назвав Сірмана «справжнім патріотом», який «віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо» свого міста
Міський голова Чернівців Роман Клічук назвав Сірмана «справжнім патріотом», який «віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо» свого міста
фото: Олег Сірман, Facebook

Дмитро Сірман народився 1 жовтня 1964 року у селі Юрківці Чернівецької області.

У 1993 році закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «економіст».

З 1986 до 1987 року був інженером-архітектором управління головного архітектора Чернівців.

З 1987 до 1991 року працював старшим інженером, начальником сектору експлуатації жилого і нежилого фонду у комунальному управлінні Чернівців.

З 1991 до 1993 року був начальником аварійно-диспетчерської служби «0-80» у Чернівцях. 

З 2006 до 2011 року був директором будівельної компанії «Акро-буд» у Чернівцях, засновником якої був його син – Олег Сірман.

У 2010 році був обраний до Чернівецької міської ради шостого скликання від партії «Наша Україна».

З 2014 до 2019 року був помічником нардепа-самовисуванця у Верховній Раді восьмого скликання Сергія Рудика. 

У 2015 році невдало балотувався до Чернівецької міської ради сьомого скликання від «Громадянської позиції».

У 2019 році був помічником нардепа від «Слуги народу» у Верховній Раді дев’ятого  скликання Георгія Мазурашу. У тому ж році невдало балотувався до Чернівецької міської ради восьмого скликання від партії «Рідне місто» 

У 2020 році був заступником міського голови Чернівців Романа Клічука з питань діяльності виконавчих органів.

У 2022 році після початку повномасштабної війни приєднався до лав ЗСУ.

У 2024 році Сірман загинув на фронті під Синьківкою на Куп'янському напрямку.

Депутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман загинув у бою на Куп'янському напрямку
Депутат Чернівецької міськради Дмитро Сірман загинув у бою на Куп'янському напрямку
фото: Чернівецька ОДА, Facebook

За життя Сірман працював заступником міського голови Чернівців, керував міським департаментом житлово-комунального господарства та був помічником народного депутата Рудика.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: депутат війна пам'ять українці хвилина мовчання Україна

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