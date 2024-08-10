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Неподалік від Білого дому місцеві помітили машини швидкої допомоги – Times Now

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Неподалік від Білого дому місцеві помітили машини швидкої допомоги – Times Now
Біля Білого Дому помітили швидку
фото з вільних джерел

Екстрена медична допомога приїхала, бо виявлено підозрілий предмет

Машини швидкої допомоги та екстрених служб були помічені біля Білого дому, що викликало занепокоєння серед громадськості. Про це пише Times Now.

"Секретна служба та пожежники досліджують підозрілий об’єкт, що виробляє запах за межами Білого дому, поруч із будівлею казначейства. Ця ситуація все ще розвивається", – йдеться в повідомленні на платформі X.

Селіна Ван з ABC News повідомила, що кілька входів до комплексу були заблоковані, а секретна служба заявила, що це «звичайне закриття для дослідження підозрілого предмета». Тим часом президент США Джо Байден перебуває в Делавері, а віцепрезидентка Камала Гарріс в Аризоні.

Згідно з повідомленнями, підозрілий об'єкт спричинив дивний запах біля Білого дому. Секретна служба та пожежники активно досліджують цей об’єкт, який розташований неподалік будівлі казначейства. Ситуація ще розвивається, і офіційної заяви від Білого дому наразі немає. 

Як повідомлялося, уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. 

Нагадаємо, у Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Теги: машини фінансування президент Камала Гарріс переговори законопроєкт

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