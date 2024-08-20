Соратник Зеленського анонсував реформу системи Prozorro

Prozorro – система закупівель, де державні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, а представники бізнесу змагаються за можливість стати постачальником держави

Депутати будуть удосконалювати систему Prozorro: буде запроваджено 14 індикаторів ризиків

Електронну систему публічних закупівель Prozorro очікує удосконалення: депутати пропонують наповнити її окремими маркерами, які б унеможливлювали зловживання. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» та член Тимчасової слідчої комісії, що розслідувала порушення при публічних закупівелях під час дії воєнного стану, Олександр Аліксійчук.

За його словами, комісія наразі працює над декількома основними напрямами, що стосуються державних закупівель, одне з яких – реформування Prozorro.

«(Потрібно, – «Главком» ) удосконалювати систему Prozorro, наповнювати її окремими маркерами, які б унеможливлювали зловживання. Депутати вже підняли питання запровадження 14 конкретних індикаторів ризиків через Кабмін», – повідомив нардеп.

Аліксійчук наголосив, що така потреба зумовлена, до прикладу, останніми випадками у сфері торгівлі електроенергією. Член комісії розповів, що замовники наразі починають встановлювати поріг не максимальної, а мінімальної ціни, за якою вони придбають електроенергію. Тож, зауважує депутат, «треба прибрати можливість обмежувати нижні пороги ціни в тендерних пропозиціях».

Крім удосконалення системи Prozorro, є ще напрями, де необхідно впровадити зміни. «Потрібно повертати основне правове регулювання публічних закупівель, яке працювало до 2022 року, і просто встановити якісь виняткові норми, що застосовуються в умовах воєнного стану», – пояснив нардеп.

Олександр Аліксійчук також зауважив, що важдиво зміцнити роботу Держаудитслужби та її інституційних повноважень. Тому що, переконаний член комісії, це пряма робота Держаудитслужби – моніторити та подавати прямі сигнали про порушення у державних закупівлях.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану звернулася до центральної влади з проханням перевірити роботу «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ТСК Верховної Ради.

До слова, ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro.