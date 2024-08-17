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Податкові стимули для всіх виробників зеленої енергії мають бути однаковими – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Податкові стимули для всіх виробників зеленої енергії мають бути однаковими – експерт
Наприкінці липня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11455. Він пропонує звільнити від ввізного мита обладнання для вітроенергетики
фото з відкритих джерел

Олександр Трохимець додав, що зараз спрогнозувати обсяги виробництва вітроелектростанцій стало набагато простіше, ніж у 2015 році

Віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець виступив за тимчасове скасування ввізного мита на вітроенергетичне обладнання.

За його словами, коли у 2020 році переглядали концепцію будівництва об’єктів «зеленої» енергетики, виявилося, що сонячних станцій побудували більше, ніж планували. А от вітроелектростанцій на той момент було набагато менше, ніж передбачалося.

«На мою думку, потрібно було б робити умови однаковими для всіх, хто займається альтернативною енергетикою. Тим більше, що альтернативна енергетика вітру і сонця – це те, що можна зробити швидко, прямо зараз. Бо атомну електростанцію за рік за два і три не побудуєш. А сонячну і вітрову можна зробити навіть протягом декількох місяців», – наголосив Трохимець.

Він додав, що зараз спрогнозувати обсяги виробництва вітроелектростанцій стало набагато простіше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, наприкінці липня у Раді зареєстрували законопроєкт № 11455. Він пропонує звільнити від ввізного мита обладнання для вітроенергетики. Раніше такі зміни уже прийняли для сонячних станцій, газових установок та систем накопичення енергії.

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Теги: енергетика альтернативна енергетика законопроєкт

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