Законопроєкт про заборону Московської церкви ухвалено. Що далі?

Документ має дієвий механізм боротьби з РПЦ як частиною російської державної пропагандистської машини

Заборона РПЦ. Ухвалили законопроєкт №8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». І що далі?

Про обов’язок Української держави заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні саме через інтереси національної безпеки я говорив чимало і ще у 2022 році запропонував дієвий механізм боротьби з ворожою агентурою. Було багато критики та спротиву, але врешті ми домоглися ухвалення цього рішення.

Що важливо: ми не забороняємо релігію. Будь-які закиди про те, що ухвалений законопроєкт створює наступ на свободу віросповідання в Україні, сіють розбрати. Кожен може вірити у все, що захоче. Ми забороняємо організацію, яка має назву «РПЦ», але ні до церкви, ні до релігії не має стосунку. Вона є структурою ФСБ, яка працює проти Української держави і несе загрозу національній безпеці.

Варто додати, що законопроєкт не передбачає заборону якихось українських релігійних організацій у силу самого факту його прийняття. Документ має дієвий механізм боротьби з РПЦ як частиною російської державної пропагандистської машини.

А саме:

Встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ і чітко визначає, що розуміється під такими зв’язками;

Надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків (30 днів після отримання припису Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС);

Визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

Надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Всі повноваження держави спрямовані передусім на те, щоб допомогти релігійній організації виконати вимоги закону. Процедура взаємодії буде такою: