Законопроєкт про заборону Московської церкви ухвалено. Що далі?
Документ має дієвий механізм боротьби з РПЦ як частиною російської державної пропагандистської машини
Заборона РПЦ. Ухвалили законопроєкт №8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». І що далі?
Про обов’язок Української держави заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні саме через інтереси національної безпеки я говорив чимало і ще у 2022 році запропонував дієвий механізм боротьби з ворожою агентурою. Було багато критики та спротиву, але врешті ми домоглися ухвалення цього рішення.
Що важливо: ми не забороняємо релігію. Будь-які закиди про те, що ухвалений законопроєкт створює наступ на свободу віросповідання в Україні, сіють розбрати. Кожен може вірити у все, що захоче. Ми забороняємо організацію, яка має назву «РПЦ», але ні до церкви, ні до релігії не має стосунку. Вона є структурою ФСБ, яка працює проти Української держави і несе загрозу національній безпеці.
Варто додати, що законопроєкт не передбачає заборону якихось українських релігійних організацій у силу самого факту його прийняття. Документ має дієвий механізм боротьби з РПЦ як частиною російської державної пропагандистської машини.
А саме:
- Встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ і чітко визначає, що розуміється під такими зв’язками;
- Надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків (30 днів після отримання припису Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС);
- Визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
- Надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.
Всі повноваження держави спрямовані передусім на те, щоб допомогти релігійній організації виконати вимоги закону. Процедура взаємодії буде такою:
- Держслужба з етнополітики та свободи совісті починає досліджувати питання про наявність ознак зв'язку релігійної організації з Росією (за власною ініціативою, або на підставі звернення державних чи місцевих органів, ГО чи окремих громадян). Разом з цим на сайті ДЕСС оприлюднює повідомлення про початок дослідження.
- Далі розсилаються запити про надання інформації чи документів, які б підтверджували або спростовували афілійованість, замовляються експертизи.
- Якщо ДЕСС встановить ознаки афілійованості цієї організації, Держслужба винесе припис та створить перелік організацій, які входять до цієї структури. Все це оприлюднять на своєму сайті.
- Після отримання припису ця релігійна організація має упродовж 30 днів надати звіт про усунення порушень та заперечення проти доводів, які стали підставою для складання припису. Цей строк може бути продовжений на 60 днів. Якщо припис виконано, питання закривається. Якщо ні, то розглядаються заперечення. На їхній основі припис може бути відкликаний. Якщо припис не виконаний і не відкликаний, ДЕСС звертається з позовом до суду про припинення діяльності релігійної організації (це право ДЕСС може реалізувати через 9 місяців після прийняття закону).
- Навіть на стадії судового розгляду РО може виконати припис і подати заяву про це. Якщо заява задоволена, припис може бути відкликаний, у тому числі після початку розгляду справи. Тобто припинення релігійної організації – це крайній захід, який застосовується лише у випадку, якщо інші заходи не принести ефективності.0
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