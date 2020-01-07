Канада засудила перешкоджання роботі депутатів у Венесуелі



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Канада занепокоєна подіями, що розгортаються у Венесуелі

Національна асамблея Венесуели «має законне та конституційне право обирати власного президента без залякувань та втручань

Силове перешкоджання роботі Національної асамблеї у Венесуелі грубо порушує демократичні норми.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Канади у Twitter.

«Канада занепокоєна подіями, що розгортаються у Венесуелі. Використання режимом Мадуро силовиків для недопущення зустрічі депутатів Національної асамблеї є прямим порушенням усіх демократичних норм», – заявили в канадському МЗС.

«Національна асамблея Венесуели «має законне та конституційне право обирати власного президента без залякувань та втручань», – зазначили в МЗС Канади.

Le Canada est très préoccupé par les événements qui se déroulent au #Venezuela. Le recours aux forces de sécurité par le régime #Maduro pour empêcher les députés de l'Assemblée nationale de se réunir est une violation directe de toutes les normes démocratiques. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) January 5, 2020

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