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    У світі

    Канада засудила перешкоджання роботі депутатів у Венесуелі

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    Канада засудила перешкоджання роботі депутатів у Венесуелі

    Канада занепокоєна подіями, що розгортаються у Венесуелі

    Національна асамблея Венесуели «має законне та конституційне право обирати власного президента без залякувань та втручань

    Силове перешкоджання роботі Національної асамблеї у Венесуелі грубо порушує демократичні норми.

    Про це йдеться у повідомленні МЗС Канади у Twitter.

    «Канада занепокоєна подіями, що розгортаються у Венесуелі. Використання режимом Мадуро силовиків для недопущення зустрічі депутатів Національної асамблеї є прямим порушенням усіх демократичних норм», – заявили в канадському МЗС.

    «Національна асамблея Венесуели «має законне та конституційне право обирати власного президента без залякувань та втручань», – зазначили в МЗС Канади.

    Нагадаємо, США почали підготовку санкцій проти Іраку.

    МЗС Канада Венесуела
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