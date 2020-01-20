Пристайко обговорив з спецпосланником Ірану розслідування катастрофи літака МАУ



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Зустріч делегації МЗС України з представниками Ірану Фото: МЗС України

Сторони домовилися про співпрацю

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі спеціальним посланником президента Ірану з питань, пов’язаних з розслідуванням катастрофи українського літака «Боїнг-737», Мохаммадом Есламі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У ході зустрічі Пристайко зазначив, що питання прозорого та неупередженого розслідування авіакатастрофи та справедливого покарання усіх винних у цій трагедії перебуває у центрі уваги не лише родин загиблих, але й усього українського суспільства, світової громадськості та міжнародних партнерів нашої держави.

«Саме тому для України надзвичайно важливою є широка та відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні усіх обставин інциденту», - йдеться в повідомленні.

Есламі від імені іранського уряду висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі під Тегераном та запевнив у готовності до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин трагічної події.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Напередодні, 19 січня, іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.