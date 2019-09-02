Пристайко провів у Берліні перемовини з главою МЗС Німеччини



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Вадим Пристайко та Гайко Маас

Вадим Пристайко прибув з Варшави до Берліна

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прибув до Берліна для участі в перемовинах щодо майбутньої «нормандської» зустрічі на найвищому рівні.

Про це повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ України.

«Вадим Пристайко прибув з Варшави до Берліна, де візьме участь в перемовинах щодо майбутньої зустрічі на найвищому рівні в «нормандському форматі», - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, візит міністр розпочав із переговорів зі своїм німецьким візаві Гайко Маасом.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента Андрій Єрмак представлятимуть Україну на зустрічі дипломатичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Берліні у понеділок, 2 вересня.

Як повідомлялося, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже найближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі за участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великобританії та США.

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