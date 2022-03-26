Байден пояснив, навіщо Путіну розкол НАТО

Президент США перебуває у Варшаві, де зустрівся з міністрами українського уряду та з президентом Польщі

Президент США Джо Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А, коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований. Про це Байден сказав під час візиту до Варшави, де зустрівся з міністрами українського уряду та з президентом Польщі.

«Я впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО, зможе розмежувати східний та західний фланги, чи зможе розділити нації на основі минулої історії. Але він не зміг цього зробити – ми зберегли єдність», – сказав президент США.

Байден зауважив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфлікту в Європі.

«Тому я вже давно говорю – як сенатор, який приїжджав сюди, і член комітету з міжнародних відносин, як віцепрезидент, а тепер як президент, – що стабільність у Європі критично важлива для Сполучених Штатів з погляду наших інтересів – не тільки в Європі , але й у світі», – наголосив Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Також президент США Джо Байден сьогодні 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

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