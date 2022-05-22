Офіс президента назвав зброю, з якою Україна зможе самостійно деблокувати Чорне море

На Банковій вважають, що світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем

В Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї. Про таке заявили глава Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк.

«Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень», – наголосив Єрмак.

1,6 мільярдів людей можуть почати недоїдати через брак харчів, сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін, а The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі, – зауважив Подоляк.

«Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі», – заявив радник Єрмака. M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. Напередодні президент Зеленський сказав, скільки зерна РФ заблокувала в українських портах. Також повідомлялося, що росіяни у Чорному морі блокують цивільні кораблі.

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