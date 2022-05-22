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    Офіс президента назвав зброю, з якою Україна зможе самостійно деблокувати Чорне море

    M270 Multiple Launch Rocket System,&nbsp;броньована&nbsp;самохідна&nbsp;реактивна&nbsp;система&nbsp;залпового вогню - Офіс президента назвав зброю, з якою Україна зможе самостійно деблокувати Чорне море
    M270 Multiple Launch Rocket System, броньована самохідна реактивна система залпового вогню
    фото: Вікіпедія

    На Банковій вважають, що світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем

    В Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї. Про таке заявили глава Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк.

    «Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень», – наголосив Єрмак.

    1,6 мільярдів людей можуть почати недоїдати через брак харчів, сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін, а The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі, – зауважив Подоляк.

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    Теги: росія окупанти Чорне море США зброя війна Україна боєприпаси озброєння Андрій Єрмак окупація Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
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    Офіс президента назвав зброю, з якою Україна зможе самостійно деблокувати Чорне море