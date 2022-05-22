Банкова озвучила, яка зброя потрібна Україні

Єрмак: «Нам потрібна зброя. Без обмежень»

На сьогоднішній день Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

«Україні потрібно більше важких озброєнь. Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за лендліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень», – написав Єрмак.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість воїнів, які зараз захищають Україну. Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо.До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.