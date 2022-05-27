Чи візьмуться військові США до вивезення зерна з українських портів: відповідь Пентагону

Створення продовольчої кризи є «ще однією частиною жорстокого способу ведення абсолютно неспровокованої війни»

Сполучені Штати Америки не планують залучати американських військових для вивезення зерна з території України. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляється в Twitter Міністерства оборони США.

Спікер оборонного відомства також підкреслив, що Росія перетворює їжу та економічну допомогу іншим країнам на зброю. За його словами, Москва хоче, щоб санкції були зняті до того, як вона розблокує українські морські порти, і перестане перешкоджати експорту зерна.

За його словами, це не повинно дивувати, «оскільки вони використовують як зброю все інше, включаючи брехню й інформацію».

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Також Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників, – The Times.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.

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